28 октября 2025, 16:36
Тело мужчины достали из канавы в садоводстве в Ленобласти
Спасатели российского региона обнаружили погибшего человека
Фото: freepik
В Ленинградской области тело человека было обнаружено в канаве. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.
По данным источника, сигнал о страшной находке в садоводстве Грибное поступил на пульт дежурного днем 28 октября. На место выехали спасатели из Шлиссельбурга.
Специалисты подняли труп мужчины из канавы и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители будут выяснять обстоятельства гибели человека.
