Тело мужчины достали из канавы в садоводстве в Ленобласти

В Ленинградской области тело человека было обнаружено в канаве. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

По данным источника, сигнал о страшной находке в садоводстве Грибное поступил на пульт дежурного днем 28 октября. На место выехали спасатели из Шлиссельбурга.

Специалисты подняли труп мужчины из канавы и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители будут выяснять обстоятельства гибели человека.

Ранее сообщалось о том, что мужчину убили прошлой ночью в поселке Муезерский.