28 октября 2025, 16:36
Россия

Тело мужчины достали из канавы в садоводстве в Ленобласти

Спасатели российского региона обнаружили погибшего человека
Автомобиль полиции
Фото: freepik

В Ленинградской области тело человека было обнаружено в канаве. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

По данным источника, сигнал о страшной находке в садоводстве Грибное поступил на пульт дежурного днем 28 октября. На место выехали спасатели из Шлиссельбурга.

Специалисты подняли труп мужчины из канавы и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители будут выяснять обстоятельства гибели человека.

