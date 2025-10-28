Мужчина выплеснул злость на банкомат в Питкяранте

В Питкяранте пьяный мужчина сломал банкомат. В суде его обязали возместить материальный ущерб в размере 255 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Питкярантского городского суда.

В январе этого года охранное предприятие получило сообщение: кто-то сломал банкомат. Когда сотрудники приехали на место, увидели пьяного мужчину. Он выбил монитор банкомата и вырвал из стены держатель для костылей.

Мужчину задержали, установили личность. В суде он пытался найти оправдание: он не помнит тех событий. Однако Питкярантский городской суд все равно обзал возместить его материальный ущерб в размере 255 тысяч рублей.