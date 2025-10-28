Новый тренер «Динамо-Карелия» рассказал о будущем хоккейной команды

Этой осенью в МХК «Динамо-Карелия» произошла важная кадровая перестановка: Дмитрий Крамаренко сменил Игоря Велькера на посту главного тренера. Этому решению руководства клуба предшествовало разгромное поражение молодежки против коллектива из Санкт-Петербурга.

Спустя полторы недели после назначения «Динамо-Карелия» и «СКА-1946» вновь встретились на льду. Хотя победить в схватке не удалось, ход игры удивил многих — карелы играли на равных с вице-чемпионами лиги.

Это тот матч, за который не стыдно, и это самое важное. Ты можешь выиграть или проиграть, но самое важное, что сегодня не было равнодушных. Игроки выполняли тренерское задание. Еще очень много новой информации предстоит усвоить ребятам, им сложно сейчас, но уже радует, что многое сделали. Чудеса бывают, но на них нужно время. Чудеса будут»,

— прокомментировал игру главный тренер МХК «Динамо-Карелия» Дмитрий Крамаренко.

Новый главный тренер отметил хороший потенциал игроков и условия, в которых предстоит вести коллектив к новым достижениям. Сейчас в планах у Крамаренко — улучшить физическую подготовку игроков. В Кондопоге для этого есть все необходимое: хороший лед, зал с «железом», спортивный зал, профессиональные велотренажеры.

Полное интервью с Дмитрием Крамаренко и подробный репортаж с прошедшего матча можно прочитать на сайте «Республика».