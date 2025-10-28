Более тысячи местных инициатив реализовано в Карелии за десять лет

Более десяти лет в Карелии работает программа поддержки местных инициатив, а первые ТОСы появились в республике в 2017 году. Эти две региональные программы стали довольно популярными среди активистов разных населенных пунктов. За десять лет более 1000 проектов в рамках этих программ уже реализованы. В Карелии сейчас 602 ТОСа.

В программе «От первого лица» об этом рассказал министр национальной и региональной политики Сергей Киселев. Он отметил также, что в этом году на конкурс по двум программам поступило 232 заявки. Почти половина из них - 100 были поддержаны. 70 проектов уже реализованы, остальные должны доделать до конца года.

Депутат Заксобрания Анна Лопаткина отметила, что на Северо-Западе Карелия занимает лидирующие позиции по количеству реализованных проектов и поданных заявок. Карелия, несмотря на то, что в 2024 году программы были на паузе, по результатам двух лет - 2022 и 2023 гг - заняла третье место и по количеству ТОСов, и по проектам ППМИ.

Программы продолжают свою работу. И если в этом году на конкурсе вам не хватило баллов на получение субсидии, то можно заявку доработать и подавать снова.