Музыкальный театр Карелии показал свое закулисье

В живописном цехе Музыкального театра красят фиалки, создают статую, красивые цветы и кусты, а еще красят шляпы. Так идет подготовка спектакля "Фиалка Монмартра" (6+). Премьера состоится в конце ноября.

Журналистов и блогеров Карелии провели по закулисью театра, который в этом году отметил 70-летие.

Скульптуры, которые украшают фасад Музыкального театра, пока закрыты. Они укреплены. Но реставрация еще не началась. Как рассказала заместитель директора театра Надежда Громова, сроки завершения всех работ пока они назвать не могут: ждут техническое заключение экспертов, как будут проходить работы, а также финансирование на их проведение.

"За 70 лет работы театра наши красивые скульптуры, которые обдуваются ветрами, обмываются дождями и снегами, значительно пострадали. И ждут реставрации. Подготовительные работы проведены. Они законсервированы. Но, к сожалению, юбилейный сезон мы встречаем так",

- отметила Надежда Громова.

Из гардеробного фойе экскурсия перешла в зеркальное фойе театра, где каждый год ставят огромную новогоднюю ель, а в антракте могут поместиться все зрители. Их в зале после реконструкции театра стало 607. До этого зал вмещал 800 человек. Высота потолков этого фойе - 10 метров.

Во время экскурсии рабочие сцены готовили декорации к спектаклю «Лючия ди Ламмермур» (16+), который пройдет уже завтра.

Журналистам показали оркестровую яму, которой при строительстве театра не уделили должного внимания, и только со временем она стала такой, какой требует театр оперы и балета.

Декораций и костюмов к каждому спектаклю изготавливают очень много. Например, к балету "Спящая красавица" (6+) было сшито более 150 костюмов. Все это хранится в костюмерных. А вот декорации частично остаются в театре, а часть из них переезжает на склад на улице Ригачина.

В Музыкальном театре Карелии сейчас служит порядка 300 человек, в том числе у артистов есть свои парикмахеры, гримеры. И целый пошивочный цех, который шьет по эскизам художника костюмы.

Постановка балета и оперы - самые дорогие спектакли. За последние годы театру удается создавать премьеры на грантовые деньги, на средства от продажи билетов и помощь спонсоров. Республиканских денег на постановки не выделяют.