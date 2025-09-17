Гараж загорелся в Петрозаводске

Вечером 16 сентября в Петрозаводске произошел пожар в гаражном кооперативе «Кристалл-9». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о возгорании поступил специалистам в 18:49. По тревоге к месту ЧП отправились две единицы техники и восемь пожарных. Выяснилось, что горит гараж.

В результате инцидента строение было повреждено на площади три квадратных метра. Гараж удалось спасти. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре в девятиэтажке на улице Сегежской в Петрозаводске.