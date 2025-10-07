Фиолетовый забег: что нужно знать о деменции

Текст, фото Марина Бедорфас

Сентябрь — традиционно месяц осведомлённости о деменции. В рамках этой акции распространяют информацию о профилактике, первых признаках, симптомах и возможностях помощи людям с возрастными когнитивными нарушениями. В разных регионах нашей страны проходят мероприятия, которые информируют о проблеме деменции и о том, где можно получить помощь, если вы или ваш близкий человек столкнулись с такой проблемой.

Екатерина Мазуро и автор проекта «5 верст» в Петрозаводске Валентин Кривонкин организовали забег, чтобы проинформировать как можно больше людей о такой болезни как деменция.

«Очень здорово, что на этот забег собралось так много народу, многие пришли в фиолетовых футболках, лосинах, кроссовках. Мы раздавали участникам акции фиолетовые браслеты - это как раз символ повышения осведомленности о деменции. Мы просто любим бегать, а бегать можно с пользой! Приходите бегать со своей семьей, как это делаем мы»,

- рассказал Роман Захаренков, участник забега.

Екатерина Мазуро - петрозаводчанка, выпускница Петрозаводского госуниверситета по направлению социальная работа. Еще в студенческие годы она активно стала заниматься темой деменции и сотрудничать с благотворительным фондам «Альцрус». Теперь она куратор уже нескольких программ и проектов, которые в том числе были поддержаны грантами.

«Более 57 миллионов человек в мире живут с деменцией, из них 60-70 процентов имеют болезнь Альцгеймера. Информации об этих болезнях довольно много, но тем не менее необходимо проводить такие акции и рассказывать людям об этой проблеме и о том, где можно получить помощь и консультацию. Человеку очень важно понимать, что он не один на один с такой бедой, особенно тем, кто дома каждый день ухаживает за своими родными. Сентябрь - традиционно месяц осведеомленности о деменции. И вот у нас в Петрозаводске прошел фиолетовый забег. Благодарю организаторов волонтерского проекта «5 верст», что откликнулись и поддержали такую важную тему»,

- рассказала Екатерина Мазуро.

Екатерина - сама активный волонтер, начинала она с добровольческих встреч в альц-кафе «Незабудка», которое появилось несколько лет назад в Кондопоге.

К теме помощи ближнему подтянулась вся ее семья супруг Олег и дочь. В фиолетовом забеге в поддержку и акции, и супруги участвовал Олег Мазуро:

«Я решил участвовать в забеге, потому что хочу поддержать свою супругу, которая активно занимается проблемами деменции в Карелии, развивает эту тему и помогает людям».

Отметим, что Екатерина организовала в Петрозаводске альц-кафе «Незабудка» и каждый месяц проводит встречи для семей, в которых есть люди с когнитивными нарушениями. Это форма встреч за чаем, когда для посетителей поют песни, читают стихи, проводят мастер-классы по рукоделию, угощают чаем и пирогами, а еще танцуют. Приходят сюда семьями: например, дочь приводит пожилую маму или папу, также участвуют и внуки. Это ресурсные встречи для тех, кто ищет возможность выйти из дома вместе со своим подопечным. В альц-кафе «Незабудка» они чувствуют себя в безопасности и могут не стесняться друг друга.

Также Екатерина Мазуро автор других ресурсных встреч. Говорит, что искусство заботы о себе - это арт-группа поддержки родственников, ухаживающих за близким с деменцией.

«Это про любовь и заботу о себе, время для разговоров по душам, время поделиться тем, что беспокоит и/или радует. Уютное место, где тебя поддержат и поймут»,

- уточняет она.

Мероприятие проходят в рамках проекта «Вместе против деменции. Карелия». Проект реализует КРОМО «Центр развития добровольчества» в рамках реализации программы «Регион добрых дел» в 2025 году. Встречи проходят бесплатно.

Отметим, что Петрозаводск стал не единственным городом в Карелии, где прошел забег в честь осведомленности о деменции. К сентябрьскому марафону присоединилась Кондопога. Несмотря на суровую погоду, 20 сентября порядка 30 участников вышли на старт.

Мероприятие было организованно центром «Преодоление» и КРОО «Бегущая огненная лиса» в рамках проекта «Вместе против деменции. Карелия».

За всеми встречами, мероприятиями и акциями можно следить в соцсетях проекта. Там же можно задать все вопросы Екатерине по уходу за родными с деменцией. О том, как проходил фиолетовый забег в Петрозаводске - в нашем сюжете.