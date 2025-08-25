Фестиваль «Алые паруса над Онего» пройдет в Петрозаводске

Морской фестиваль пройдет в столице Карелии. В день праздника также откроется школа корабелов и мореходов.

13 сентября в Петрозаводске на улице Ригачина, 37-б, пройдет фестиваль «Алые паруса над Онего» (0+).

С 10 утра и до 19 вечера будут проходить различные зрелищные мероприятия. В частности, соревнования по гребле, выставка лодок, показ фильмов, будут катать на лодках, проводить мастер-классы и устраивать квесты, будет звучать живая музыка.

В клубе «Полярный Одиссей» рассказали, что фестиваль приурочен к 180-тилетию «Русского географического общества».