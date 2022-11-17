Это коммунальная… услуга. Выполнен ли договор, если результата нет?

Текст: Ольга Малышева

Загадочная компания», да еще и с плюсом

На страничке «Общественный контроль г. Кемь» «ВКонтакте» свое обращение опубликовал Владимир Ковалевский: «Поселок 14 км дороги Кемь — Калевала переживает коммунальный беспредел», — пишет он. С ним согласны и другие читатели паблика.

Все началось еще в прошлом году, когда Министерство обороны РФ, вернее, принадлежащая ему управляющая компания, отказалась от управления домами поселка — четырьмя пятиэтажкамии и двухэтажкой (дома № 104,105,109,110,111). Администрация Кемского муниципального района 17 августа 2021 года провела открытый конкурс по отбору управляющей организации на право заключения договора управления этими многоквартирными домами. Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с ООО «Прионежская сервисная компания+», поскольку та оказалась единственным претендентом, признанным участником конкурса.

Заметим, что располагается ООО «Прионежская сервисная компания в поселке Шуя Прионежского района почти в 550 километрах от 14 км дороги Кемь — Калевала. Ее деятельность, вернее бездеятельность, и вызывает нарекания местного населения.

"Компания работает с 29 апреля. Результатов — ноль! Только счета на оплату. А ситуация близка к катастрофической",

— возмущаются жители четырнадцатого километра.

«Летом газоны не косили, дворников и уборщиц нет, начался отопительный сезон, а в квартирах холодно, потому что некому ликвидировать воздушные пробки в трубах, спустить воду. В управляющей компании по телефону грубят, информации о работах и услугах нет. Аварийная служба не реагирует, люди брошены на произвол судьбы в холоде», — возмущается Владимир Ковалевский.

Ему вторит Светлана Кондратьева-Каталайнен, которой удалось дозвониться только по телефону горячей линии по проблемам отопления, где ей дали телефон куратора по Кемскому району...

Дело усугубляется тем, что дома и придомовые территории (земельные участки) находятся в собственности Министерства обороны. Кто должен их обслуживать (косить траву, вывозить мусор, убирать зимой снег), прописано ли это в договоре, жители домов на 14 км не знают.

Между тем, как пишет Александр Кречетов, в правилах проведения открытого конкурса на управление многоквартирным домом указано, что победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с момента утверждения протокола конкурса должен предоставить организатору подписанный им проект договора управления многоквартирным домом. А в течение 20 дней с этого же момента он должен передать подписанные им проекты договора управления жильцам многоквартирных домов для подписания документов.

Поскольку жильцы не видели договора и потеряли надежду связаться с управляющей компанией, то обратились в администрацию Кемского района с просьбой помочь избавить их «от коммунальных проблем и хамства руководства данной УК». Ответ не заставил себя долго ждать: «Администрация Кемского муниципального района не производит работы по уборке мусора и покосу травы (Вероятно, и по уборке снега. — Ред.) в районе многоквартирных домов № 111,110,109,105 п.14 км дороги Кемь — Калевала на том основании, что не является собственником данных помещений и земельных участков. На 14 км дороги Кемь-Калевала многоквартирные дома и земельные участки находится на балансе Министерства обороны. По вопросам ненадлежащего исполнения условий договора управления МКД (Многоквартирными домами. — Ред.) управляющей организацией необходимо обращаться в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору. Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 4, тел. +7 (8142) 26-41-30., https://vk.com/goskomitetrk. Комитет принимает меры административного воздействия к управляющей организации и понуждению ее к выполнению работ в соответствии с договором на управление многоквартирным домом».

Обнадеженные люди написали по этому адресу. Государственный комитет по надзору в строительстве и ЖКХ Карелии в своем ответе указал на то, что раз земельные участки у домов не оформлены, то УК не должна убирать мусор и косить траву, и что в этом случае эти работы должна производить администрация Кеми. Круг замкнулся. Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору принял сторону управляющей компании.

Как написал Владимир Ковалевский, чтобы обратиться к чиновникам этого комитета, обычный гражданин должен либо сам явиться с паспортом, либо обратиться через ГИС ЖКХ с подтвержденной учетной записью на Госуслугах, то есть те, кто обращается в комитет, должны подтвердить свой статус. «Я задал вопросы: кто является второй стороной договора управления с ООО «ПСК+»? Почему жильцы не могут ознакомиться с договором управления и расшифровкой тарифа на содержание и текущий ремонт? Где вся эта информация, которая должна быть на стендах в подъезде каждого дома? Наконец, почему данных о лицевых счетах и управлении данными домами нет в ГИС ЖКХ?» Но ответы на эти вопросы повисли в воздухе.

А в управляющей компании Владимиру ответили, что у нее нет возможности разместить информацию в ГИС ЖКХ…

"Да это же грубое нарушение лицензионных требований! Законы в сфере ЖКХ создавались для соблюдения их управляющими компаниями, а в итоге одни отписки от чиновников! Остается одно: писать в прокуратуру, чтобы она провела проверку",

— пишет он.

На обсуждение этой ситуации отреагировала Наталья Беспалова: «У нас в Лоухи тоже загадочная Прионежская компания. Надо же было администрации найти такую… Но нам легче: наш дом маленький, всего три квартиры. Сколько было управляющих компаний, ни одна ничего не делала. Мы оплачивали не оказанные ими услуги, а потом возвращали деньги через суд. А теперь решили не оплачивать, потому что через суд — процедура долгая. Если компания подаст на нас в суд — мы попросим акт о выполненных работах, а его нет. Она проиграет дело».

Просто вода железистая

Своя коммунальная проблема у жителей поселка Чупа Лоухского района. Они возмущаются качеством воды, которую им подает местный водоканал в качестве питьевой. Для наглядности на страничке «Наша Чупа» «ВКонтакте» размещена фотография банки с этой жидкостью.

«И за такую воду подняты тарифы Чупинским водоканалом. Глава Чупинского поселения в разговоре на эту тему ответил, что цвет воды желтый, потому что в ней много железа. Вот так реагируют власти на проблемы жителей. Прокуратура Лоухского района нашла нарушения, вынесла представление. Проверка Роспотребнадзора не усмотрела ничего критичного. А население до сих пор ходит на родник за водой. Власти молчат про очистные. За воду платим, а качество ее явно оставляет желать лучшего»,

— возмущается жительница Чупы Лариса Осипова.

Местная администрация от разговора с Ларисой на страничке «ВКонтакте» не уклонилась, сообщив, что в настоящее время в поселке реализуется программа «Реконструкция, развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения МУП «Чупинский водоканал» на 2022 – 2025 гг.». По результатам торгов определен подрядчик, с ним 20 июня этого года заключен муниципальный контракт на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки питьевой воды в Чупе. За почти пять месяцев удалось сделать работы по устройству основания площадки для установки станции, осуществляется доставка ее модулей из Санкт-Петербурга. «В ближайшее время начнется монтаж модульного здания станции подготовки питьевой воды. Запуск станции планируется в декабре 2022 г.», — написано в ответе чупинской администрации.

Жить бы да радоваться, но чупинцы не проявляют должного восторга. Оно и понятно: боятся, как бы не повторилась история с построенными здесь КОС. Еще 30 декабря прошлого года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию этого объекта, но он до сих пор не работает. Как прозвучало на заседании комитета Законодательного собрания Карелии, из ответа Минстроя РК следует, что в настоящее время еще только завершается конкурсная процедура по определению того, кто проведет пусконаладочные работы. Так что монтаж — это одно, а пусконаладочные работы — совсем другое, ведь в Карелии сказка скоро сказывается, да не скоро дело делается.

Кстати, как написал Сандро Автушенко в этом же паблике, в Кемском районе вода из кранов течет аналогичная, люди не один год ее употребляют. Будут ли современные очистные сооружения в Кеми и когда, люди не знают.

Неспешная работа

Недавно депутаты Совета Суоярвского муниципального округа обсуждали проблемы отопительного сезона на территории муниципалитета.

«На улице заморозки, а батареи в домах и учреждениях даже теплыми назвать трудно. При этом счета на оплату, мягко говоря, некачественной услуги приводят людей в негодование»,

— возмущалась Наталья Васенина.

Заместитель директора «КарелКоммунЭнерго» по техническим вопросам И. В. Карцев, отвечая в режиме онлайн, попытался отбить все претензии: котельные предприятия, работающие в Суоярвском районе, топливом обеспечены и работают стабильно. Да, мощности 6-мегаваттного котла, который отапливает центральный микрорайон Суоярви, хватало только в первоначальный осенний период, но 25 октября, когда стало заметно холодать на улице, его отключили. «Предстоит подключение большого 12-мегаваттного котла», —заявил В.И. Карцев. Тут бы и обрадоваться, но, оказывается, «его уже пытались опробовать, но возникали проблемы. Не исключено, что и в дальнейшем их придется решать».

Так что до горячих батарей в квартирах далеко. По словам В.И. Карцева, для обеспечения Суоярви стабильным теплом рассматривается несколько вариантов. В частности, «КарелКоммунЭнерго» выкупило котельную бывшей картонной фабрики. Подготовлено техническое задание по полному обследованию здания и оборудования. По его итогам будет принято решение о ремонте или строительстве резервного источника теплоснабжения...»

Наберитесь терпения, граждане, запаситесь теплыми вещами и обогревателями. Чтобы понять необходимость хорошо отапливать, «КарелКоммунЭнерго», видимо, надо зимой провести еще испытания на жителях Суоярви...

Тепла в квартирах нет, а счета за отопление приходят. Хорошо бы сделать перерасчет за некачественную услугу. Но такое предложение депутатов теплоснабжающая организация отвергла, посчитав, что в сентябре тепла было недостаточно из-за того, что управляющие компании не подготовили жилой фонд к началу сезона, поэтому за этот месяц перерасчета не будет. А как же сейчас? Видимо, тоже найдется повод, чтобы оправдать неспешную работу по теплоснабжению.

Коммунальщики научились защищать свои интересы, у граждан это не всегда получается. Наверное, потому что государство, увы, не на их стороне: законы — что дышло, чиновникам до конкретных людей дела нет, да и само государство с завидным постоянством перекладывает решение задач на плечи граждан. // Фото со страничек "Общественный контроль г. Кемь", "Наша Чупа", "Суоярви. Городское поселение" "ВКонтакте".