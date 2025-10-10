Этнотанцоры устроили перфоманс в ночном клубе Петрозаводска

В Петрозаводске прошел этно-лагерь, в котором молодые люди и девушки учились танцевать. 9 октября все желающие могли посетить итоговый перформанс этно-лагеря «Крууга КЭМП» – «Народное. Хороводное. Переосмысленное» (0+). Мероприятие прошло в ночном клубе. Посетили его и журналисты издания «Петрозаводск говорит», и съемочная группа «Ники плюс».

«Каждая смена наших этнолагерей заканчивается творческим проектом, созданным его участниками и наставниками. И если раньше мы делали видеоверсии, то это уже второй перформанс, который открыт для зрителей и проходит в оффлайне», - рассказала директор Фонда поддержки и развития этнокультурных инициатив и заместитель директора Центра народного творчества Карелии Татьяна Леднева.

фото «Петрозаводск говорит»

«Каждый раз мы готовим что-то интересное. В этот раз представили зрителям новое прочтение народной хореографии сквозь призму современного искусства. Мы показали, как танцевальные традиции обретают новые формы, при этом сохраняя свою аутентичную энергетику»,

- рассказала Леднева.

30 танцовщиков из Москвы и Московской области, Петербурга, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Ярославля, Пскова, Твери, Мурманска, Саранска, Глазова, Красноярска, Иркутска, Энгельса, Тольятти, Днепрорудного Запорожской области, Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги и Олонца встретились в этнолагере, чтобы прокачать свои навыки в народном сценическом танце и традиционной хореографии, набраться импровизационного опыта, получить новые впечатления, знакомства и знания.

фото «Петрозаводск говорит»

Помимо танцевальных мастер-классов и развлекательной программы участников лагеря познакомили с традиционными вечерками. В программу этнолагеря вошла заонежская бесёда с фольклорным ансамблем музея «Кижи». Руководитель коллектива, а по совместительству наставник этнолагеря, Наталья Михайлова рассказала, как проходили молодежные вечёрки. Вместе с ансамблем участники разучили игры и танцы, которые молодые люди и девушки раньше водили на бесёдах.