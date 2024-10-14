Эта неделя в Карелии начинается с дождей

Облачная погода будет сегодня в Карелии. Ночью пройдет дождь, на севере региона местами небольшой. Днем ожидается небольшой, а местами умеренный дождь, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Ветер задует юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха днем будет +4, +9 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно, днем небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха днем ожидается +5,+7 градусов. Атмосферное давление будет падать. // фото: pixabay.com