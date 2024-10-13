Неделя в Карелии начнется с дождей

Облачная погода будет 14 октября в Карелии. Ночью пройдет дождь, на севере региона местами небольшой. Об этом сообщили в республиканском Гидрометцентре.

Днем тоже ожидается небольшой, а местами умеренный дождь. Ветер задует юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 0, +5 градусов, днем будет +4, +9 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно, ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Ветер ожидается юго-восточный и южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +3, +5 градусов, днем ожидается +5,+7 градусов. Атмосферное давление будет падать. // фото: pixabay.com