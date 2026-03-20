Еще один хмурый день ожидается в Карелии

Сегодня, 20 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем переходящий к юго-западному умеренный. Температура воздуха днём +4, +9°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +4°С.

В Кеми днём +5°С.

В Кондопоге днём +7°С.

В Медвежьегорске днём +6°С.

В Олонце и Пудоже днём +7°С.

В Сегеже днём +5°С.

В Сортавале и Суоярви днём +7°С.