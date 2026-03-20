20 марта 2026, 06:30
Еще один хмурый день ожидается в Карелии
Синоптики рассказали о погоде 20 марта в Петрозаводске и Карелии
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня, 20 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем переходящий к юго-западному умеренный. Температура воздуха днём +4, +9°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днём +4°С.
В Кеми днём +5°С.
В Кондопоге днём +7°С.
В Медвежьегорске днём +6°С.
В Олонце и Пудоже днём +7°С.
В Сегеже днём +5°С.
В Сортавале и Суоярви днём +7°С.