Элиссан Шандалович оценил готовность медколледжа к учебному году

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович посетил Петрозаводский базовый медицинский колледж, который готовится открыть свои двери студентам 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

В новом учебном году колледж примет более 700 студентов, в том числе целевиков. Большинство поступивших ребят из Карелии, но есть и те, кто приедет учиться из регионов Северо-Запада, и даже из Крыма. Впервые за много лет в колледже начнут готовить специалистов по важному для Карелии направлению «Стоматологическое дело». Как рассказала директор колледжа Елена Ивановна Аксентьева, изначально планировалось набрать группу 25 человек, но специальность оказалась настолько востребованной, что прием увеличили до 60.

Элиссан Шандалович – сам врач по профессии, и он внимательное и детально знакомится работой медицинских учреждений образования. Закрепление кадров в здравоохранении – насущная проблема республики. Показатель трудоустройства выпускников медколледжа хороший – 80 процентов. Молодые фельдшеры, акушерки, медицинские сестры, лаборанты после учебы пополняют коллективы поликлиник и больниц, но нехватка специалистов сохраняется.

Одним из механизмов, который поможет переломить ситуацию, считаю, станет введение обязательного договора о целевом обучении для студентов, которые поступают на бюджетные места в медицинские вузы и колледжи. Такой законопроект подготовил Минздрав России. Если государство оплатило образование — справедливо отработать несколько лет в государственной медицине. И такой подход должен касаться не только здравоохранения, но и образования, и других социальных сфер,

-- считает Шандалович.

Спикер парламента подтвердил: колледж готов к 1 сентября. В учебном корпусе и общежитии провели косметический ремонт, обновили кровлю над спортзалом. Сейчас составляется расписание занятий. Шандалович пожелал коллективу колледжа успехов в подготовке профессиональных кадров для медицины Карелии, а студентам – хорошей учебы в новом учебном году.

Фото: ЗС РК