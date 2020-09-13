13 сентября 2020, 14:55
Соцсети

Елена Летучая на тарзанке пролетела над Рускеальским каньоном

Популярная телеведущая в компании с коллегами с Первого канала и НТВ отдохнула в Карелии

Звездные гости продолжают приезжать в Карелию, пока большинство зарубежных курортов закрыты из-за коронапандемии.

На днях в Карелии побывали популярные телеведущие Елена Летучая, Екатерина Андреева и Екатерина Шугаева.

В «Инстаграме» Летучей появились короткие видеоролики, снятые на Валааме и в горном парке «Рускеала» в Сортавальском районе.

Летучая даже отважилась пролететь над каньоном на тарзанке.

«Сегодня у меня Летучий вид транспорта», - подписала ведущая видеоролик.

На одном из видео на заднем плане мелькнули ведущие Первого канала Екатерина Андреева и Екатерина Шугаева с НТВ.

Ранее красотами нашей республики любовались Татьяна Навка, Юлия Меньшова, Иван Ургант, Сергей Жуков, Марина АлександроваЕкатерина Копанова и биатлонист Матвей Елисеев. Но не у всех гостей остались хорошие впечатления от визита. Например, известная художница Екатерина Рождественская, побывав на Валааме, поразилась тому, насколько коммерческим стало святое место и неуважительным к паломникам. Также на днях в республике закончился пресс-тур блогера Ильи Варламова.

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Метки: 
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елена летучая
екатерина андреева
Екатерина Шугаева
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Валаам
новости Карелии
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