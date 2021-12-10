Экс-руководители медвежьегорских огнеборцев проиграли суд журналисту

В пятницу, 10 декабря, в Петрозаводском городском суде завершилось рассмотрение иска бывших руководителей пожарной части Медвежьегорского района Дмитрия Корецкого и Олега Няпшаева к журналисту Татьяне Смирновой, которая ведет в социальной сети «ВКонтакте» паблик «Отражение. Карелия».

В качестве ответчиков были привлечены депутат Медвежьегорского горсовета Валерий Маганов, предавший огласке некрасивую историю, и медвежьегорские пожарные. Поводом для иска стала публикация Смирновой, где в частности рассказывалось о распитии спиртных напитков Корецким и Няпшаевым на рабочем месте. Их бывшие подчиненные, медвежьегорские огнеборцы были привлечены в качестве ответчиков за то, что сняли скандальное видео о поведении своих руководителей.

Судебное разбирательство длилось несколько месяцев. Представитель Смирновой - Елена Пальцева настаивала, что содержание публикации подтверждается материалами служебной проверки. В материалах дела есть заключение проверки, в результате которой Няпшаеву и Корецкому были объявлены выговоры. Наказали и Александра Осипова, который на тот момент возглавлял отряд противопожарной службы по Медвежьегорскому району.

В приказе о дисциплинарном наказании Осипова, отметила Пальцева, было прямо указано, что причиной объявления выговора явилось нахождение Няпшаева во время исполнения им обязанностей оперативного дежурного в состоянии алкогольного опьянения. Корецкий в своей объяснительной подтвердил, что впредь обязуется никогда не употреблять спиртные напитки на рабочем месте.

Истцы на судебное заседание не явились. Их представитель Павел Никкинен сказал в защиту своих доверителей: «Те объяснения, пояснения, которые давали Корецкий и Няпшаев, ну да они не отрицают того, что употребляли алкогольные напитки. Но они не говорили о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Акцент представителя ответчика на то обстоятельство, что там письменно дано обещание в дальнейшем не употреблять алкогольные напитки, ну я вообще не понимаю, зачем делать акцент на этом. По одной простой причине. С правовой точки зрения, это вообще никаких обязательств не возлагает на человека. Употреблять, вернее находиться в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте - это является самостоятельным нарушением».

По мнению Никкинена, в преддверии праздников можно ходить по предприятиям и «статьи писать по тем же поводам». Он продолжил: «Да, сам Корецкий подтверждает, что да, он распивал в этот день в ПЧ-15 на территории спиртные напитки. Но речь не шла о состоянии алкогольного опьянения его. Во-первых, если исходить из правового поля, у нас запрещается находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Там не указано - запрещается распивать напитки спиртные. Нигде в законе этого нет».

Не исключено, что судья Сергей Величко не оценил столь тонкую трактовку законодательства, связанную с распитием алкоголя на рабочем месте и вхождением в состояние алкогольного опьянения. Судья отказал Корецкому и Няпшаеву в удовлетворении иска. Их представитель не смог сказать, будут ли его доверители оспаривать решение Петрозаводского горсуда.