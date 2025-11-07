07 ноября 2025, 14:08
Двухлетняя девочка умерла в санатории в российском регионе
На Ставрополье выясняют обстоятельства смерти маленького ребенка
Фото: freepik
В Ставрополе в одном из санаториев умерла двухлетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что лечебное учреждение специализируется на реабилитации детей, больных туберкулезом. По предварительным данным, малышка умерла от инсульта. Мать погибшей винит в беде медиков.
Источник при этом отметил, что в ходе первой проверки не выявлены факты, указывающие, что действия врачей повлияли на состояние ребенка. Сейчас проходит уже комиссионная экспертиза, которая установит, связана ли гибель девочки с халатностью сотрудников санатория. По факту случившейся трагедии также возбуждено уголовное дело.
