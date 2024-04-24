До 8 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 24 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха +3,+8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0+2, пасмурно, без осадков.

В Сегеже 0+3, пасмурно, без осадков.

В Сортавале 0+4, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»