До 25 градусов обещают синоптики во вторник в Карелии

Завтра, 9 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +21,+23°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +20, +25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +21, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +21, переменная облачность, вечером дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»