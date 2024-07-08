Жителям Карелии сегодня обещают до 25 градусов тепла

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского гидрометцентра, переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21,+23 градусов.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Олонце, Суоярви, Сортавале днем +21;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже днем +23;

Ранее синоптики рассказали, ждать ли нам сюрпризов от погоды в июле. // фото «Петрозаводск говорит»