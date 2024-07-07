В начале недели в Карелии будет дождливо, но тепло

В понедельник в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +15,+17, днем +21,+23 градусов. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +20, +25.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +21;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже, Сегеже ночью +14, днем +23;

В Олонце, Суоярви ночью +11, днем +21;

В Сортавале ночью +12, днем +21. // фото «Петрозаводск говорит»