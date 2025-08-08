08 августа 2025, 06:30
До 24 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии
Местами в пятницу обещают дождь
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +21, +23, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +19, +24.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви, Калевале днем +22;
В Пудоже, Сортавале, Сегеже, Кондопоге днем +23;
В Медвежьегорске днем +24;
В Олонце днем +21.