До 24 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +21, +23, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +19, +24.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви, Калевале днем +22;

В Пудоже, Сортавале, Сегеже, Кондопоге днем +23;

В Медвежьегорске днем +24;

В Олонце днем +21. © «Петрозаводск говорит»