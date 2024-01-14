14 января 2024, 08:30
Днем обещают до минус 14 градусов, на севере гораздо холоднее
Синоптики рассказали о погоде 14 января в Карелии и Петрозаводске
Сегодня в Петрозаводске облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9, -14, на севере -18, -23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -19;
В Кондопоге, Олонце, Медвежьегорске днем -14;
В Пудоже днем -15;
В Сегеже днем -16;
В Сортавале днем -10;
В Суоярви днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»