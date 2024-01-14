Днем обещают до минус 14 градусов, на севере гораздо холоднее

Сегодня в Петрозаводске облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем -13, -15, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, небольшой, местами умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха -9, -14, на севере -18, -23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -19;

В Кондопоге, Олонце, Медвежьегорске днем -14;

В Пудоже днем -15;

В Сегеже днем -16;

В Сортавале днем -10;

В Суоярви днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»