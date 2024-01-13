Порывистый ветер, метель и мороз обещают в воскресенье

В Петрозаводске в воскресенье облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -15, -17, днем -13, -15, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии также облачно, ночью с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывистый, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -18, на севере -22, -27, днем -9, -14, на севере -18, -23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, 14 января в Калевале ночью -21, днем -19;

В Кондопоге, Олонце ночью -18, днем -14;

В Медвежьегорске ночью -19, днем -14;

В Пудоже ночью -21, днем -15;

В Сегеже ночью -18, днем -16;

В Сортавале ночью -15, днем -10;

В Суоярви ночью -18, днем -13. // фото «Петрозаводск говорит»