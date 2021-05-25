Для борьбы с тревогой россияне предпочитают друзей антидепресантам

Успокоительные фармацевтические препараты оказались лишь на третьем месте в списке средств для борьбы с тревогой, которая охватывает россиян. Таковы данные исследования холдинга «Ромир», изучающего актуальные тенденции потребительского поведения.

Как выяснилось в результате опроса, успокоительные препараты используют лишь 22% участников исследования, среди которых 18% мужчин и 25% женщин. При этом чаще всего специалисты препараты используют люди старше 75 лет - 33%. Более распространенные способы - помощь родных и друзей, употребление кондитерских изделий.

«Самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками – так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин)»,

- уточняется в сообщении по итогам исследования.



В пристрастии к сладостям, в качестве антистресса, признались 27% участников опроса. Среди них больше женщин – 29%, однако и мужчины ненамного отстали -23 процента. Кондитерские изделия чаще выбирали молодежь и люди от 21 до 40 лет (31%), от 51 до 74 лет (23%) и от 41 до 50 лет (21%).

«В 2020 году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства – на 5%. Но и домашние животные стали более популярным антистрессом: число владельцев питомцев в период с 2017 по 2020 год увеличилось с 64% до 68%»,

– комментирует результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.



В опросе приняли участие более 3500 респондентов – участников скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тысяч граждан из 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.

Ранее социологи узнали, какие проблемы вызывают у россиян стресс. (фото belanta.vet)