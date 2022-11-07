Диетолог объяснила, нужно ли каждый день есть супы
Есть супы ежедневно вовсе не нужно. Об этом радио «Петербург» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что это только вариант питания.
По словам доктора, овощные супы полезны, в том числе супы-пюре. Но их нужно есть только по желанию. Чтобы хорошо себя чувствовать. Человеку не обязательно включать в рацион супы, надо просто сбалансированно питаться.
При этом диетолог предупредила, что каждый день есть жирные либо наваристые супы вредно. Например, отнюдь не полезна солянка, другие супы с зажаркой на масле, большим количеством соли и мяса.
Круглова также посоветовала варить супы на втором, а не на первом бульоне, овощи добавлять в последнюю очередь, а мясо заменять индейкой или курицей.
- Если отношение к супам прохладное, можно найти другие, более подходящие варианты, как съесть нужные организму продукты, - сказала диетолог. // Фото: pxhere.com