Диетолог объяснила, нужно ли каждый день есть супы

Есть супы ежедневно вовсе не нужно. Об этом радио «Петербург» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что это только вариант питания.

По словам доктора, овощные супы полезны, в том числе супы-пюре. Но их нужно есть только по желанию. Чтобы хорошо себя чувствовать. Человеку не обязательно включать в рацион супы, надо просто сбалансированно питаться.

При этом диетолог предупредила, что каждый день есть жирные либо наваристые супы вредно. Например, отнюдь не полезна солянка, другие супы с зажаркой на масле, большим количеством соли и мяса.

Круглова также посоветовала варить супы на втором, а не на первом бульоне, овощи добавлять в последнюю очередь, а мясо заменять индейкой или курицей.