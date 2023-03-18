Дети массово отравились на спортивных сборах в Подмосковье

В Московской области на спортивных сборах произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент случился в Серпухове. 25 детей-спортсменов обратились к врачам с признаками отравления. Пострадавшим от 8 до 13 лет. Симптомы также наблюдались у 45-летней и 19-летней женщин.

По предварительным данным, причиной массового отравления могла стать ротавирусная инфекция. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Тренер спортсменов написала отказ от госпитализации.

Отмечается, что пострадавшие дети приехали на сборы из разных городов Московской области. // Фото: unsplash.com