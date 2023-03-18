Глава Минздрава оценил актуальность коронавируса

Тема коронавируса остается актуальной в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова чиновника приводит РИА Новости.

Как отметил министр, сейчас в стране ковидом болеют около 150 тысяч человек. Они находятся под наблюдением медиков.

Мурашко подчеркнул, что коронавирус меняется и преподносит тем самым сюрпризы, поэтому медики изучают изменчивость вируса. Также чиновник отметил важность реабилитации людей, которые перенесли болезнь. // Фото: unsplash.com