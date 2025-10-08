Детей направили на медицинский осмотр после вспышки инфекции в школе

Очаг кишечной инфекции постараются устранить в школе в Новой Вилге, где дети массово заболели. Роспотребнадзор предписал всем ученикам школы № 3 пройти обследование. Об этом сегодня сообщила глава администрации Прионежского района Григорий Шемет.

«В целях полного купирования очага инфекции и недопущения дальнейшего распространения вирусной инфекции, в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора, всем обучающимся МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» необходимо в ближайшее время пройти осмотр в Нововилговской амбулатории»,

- написал чиновник.

Шемет попросил отнестись к рекомендации ответственно и с пониманием, а также призвал сохранять спокойствие и следовать указаниям медицинских работников.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в школе. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).