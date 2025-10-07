Депутатам рассказали о развитии отрасли культуры в Карелии

Министерство культуры Республики Карелия представило депутатам Законодательного собрания информацию о реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» в Республике Карелия в 2025 году. На заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике об этом рассказал министр культуры Алексей Лесонен.

Контрольными показателями исполнения является уровень удовлетворенности граждан работой организаций культуры, искусства и народного творчества, а также рост числа их посещений.

По информации Лесонена, первый показатель в Карелии составляет 97,1 процента, а второй выполнен уже на 91 процент. Достижению показателей способствует развитие инфраструктуры и модернизация материально-технической базы учреждений.

На исполнение мероприятий нацпроекта министерство получило 117,9 млн. Большая часть средств уже освоена. Ведется капремонт Центра культуры в Суоярви, ремонт библиотеки в Костомукше, Куркиёкского краеведческого центра, Музыкального театра. Созданы две модельные библиотеки в Кааламо и Найстенъярви, выполнена закупка компьютеров, интерактивного оборудования, книг, мебели. Закончено техническое оснащение Музея карельского фронта в Беломорске. Детские музыкальные школы в Калевале и в Петрозаводске получили новые музыкальные инструменты.

В Карелии начала работать программа «Земский работник культуры», по которой приезжающий в республику специалист культуры получает 1 млн рублей. В 2025 году приехали и работают три человека. Еще 14 специалистов Карелия ждет в следующем году.

Реализуется программа «Пушкинская карта», охват детей республики услугами по этой карте составил уже 67,2 процента.

Депутаты поинтересовались тем, как осуществляется поддержка модельных библиотек, созданных ранее, перспективных планах ремонта школы искусств в Кеми, домов культуры в Беломорске и Толвуе, строительства детской школы искусств в Кондопоге. Также вопросы парламентариев касались комплектования библиотек художественной литературой и организации книгообмена.

Развитие отрасли культуры в Карелии продолжается. На следующий год финансирование мероприятий составит более 200 млн рублей.

