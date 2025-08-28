Делиться Wi-Fi с соседом или бизнесом — плохая идея

Передача домашнего интернета внешним пользователям, которые не являются членами семьи, или даже коммерческим организациям, по словам эксперта — это мина замедленного действия.

Пользовательские соглашения запрещают субаренду, но люди продолжают игнорировать этот пункт, считая его формальностью,

— отмечает эксперт. Однако юридические риски — лишь верхушка айсберга. Гораздо опаснее технические угрозы: общая сеть стирает границы между личными устройствами и корпоративным оборудованием, создавая лазейки для киберпреступников.

Представьте: ваш роутер, созданный для семьи из трёх-четырёх человек, внезапно должен обслуживать десятки устройств кафе или салона красоты. Он перегревается, скорость падает, а старые «умные» приборы вроде кассового аппарата или светильников становятся дырами в заборе вашей цифровой безопасности,

— поясняет специалист.

По его словам, через эти «дыры» злоумышленники могут пробраться в вашу сеть. Получив доступ, они способны подсмотреть за вами через камеры ноутбука, украсть пароли от банковских приложений или даже рассылать спам от вашего имени. И самое неприятное: если подключённый бизнес нарушит закон — например, начнёт распространять пиратский контент или искать экстремистские материалы, — отвечать перед провайдером и судом придётся именно вам.

Эксперт подчёркивает важность цифровой гигиены для защиты домашнего интернета от несанкционированного доступа. Регулярная смена паролей роутера, обновление прошивки и отключение ненужных сервисов — ключевые меры для обеспечения безопасности. Стандартные комбинации вроде «admin:admin» — лёгкая мишень для хакеров. Рекомендуется менять пароли роутера минимум раз в полгода. Для дополнительной защиты используйте сложные комбинации из букв, цифр и специальных символов.

Фото: https://www.freepik.com/author/freepik