«Вы ждете, когда я подохну?» Полвека неисполненных обещаний власти

Текст: Антонина Кябелева

Жительнице Сортавалы Римме Яковлевне Квашниковой скоро стукнет 84 года. Она является ветераном труда, почетным донором СССР, имеет инвалидность второй группы. Полвека женщина находится в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она прошла суды, которые встали на ее сторону. Ей обещали, что не оставят без жилья еще бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов и нынешний мэр Сортавалы Сергей Крупин. Она верила.

Летом 2023 года Римма Квашникова обратилась за помощью к депутату Законодательного собрания РК Леониду Лиминчуку. Он, в свою очередь, обратился в прокуратуру Карелии. Прокурорская проверка выявила нарушения. А недавно пришел ответ из правительства Карелии.

История пожилой больной женщины, остро нуждающейся в государственной поддержке, настолько показательна, что мы решили рассказать о том, с чем приходится сталкиваться обычным гражданам, которые привыкли доверять обещаниям чиновников.

Римма Квашникова жила в Петрозаводске. В 1954 году она приехала в Сортавалу поступать в торговый техникум по специальности повар. После окончания техникума в 1958 году по распределению попала в сортавальский детский туберкулезный санаторий «Ладога». Сначала Квашниковой дали комнату в общежитии, а затем после рождения дочери - квартиру в здании, которое принадлежало санаторию. Так как жилье фактически принадлежало санаторию, в 1973 года Квашникова встала в очередь на улучшение жилищных условий.

В санатории она проработала 47 лет.

В 2002 году карельское правительство решило ликвидировать санаторий. На тот момент в нем проживало шесть человек, в том числе и Римма Квашникова.

«У нас прошло общее собрание. Приехал Катанандов. Я тогда поинтересовалась у него, что будет после закрытия с жильцами, проживающими в здании санатория. А Катананов ответил, мол, вас не оставят без жилья»,

- рассказала Римма Яковлевна.

До сих пор она ждет, когда власть выполнит данное обещание.

Здание санатория приобрела московская компания ООО «ДВМстрой». Как зафиксировано в судебном решении, договор купли-продажи санатория «Ладога» был заключен без объявления цены. Продавец, сказано в решении суда, полагал, что расселять граждан должен покупатель. А вот покупатель так не думал, и конкретных обязательств по расселению граждан в договоре купли-продажи правительство не предусмотрело. Фактически граждан кинули на произвол судьбы.

Из занимаемых помещений людей не выгоняли, но отключили воду и теплоснабжение. Вода поступала по временной схеме, а обогревались за счет электричества. Зимой приходили «космические» счета, на которые у Квашниковой уходило половина пенсии. После снегопадов пожилой женщине приходилось самой чистить высокую лестницу. Здание постепенно разрушалось.

«Я осталась в здании одна. Одни поумирали, другие сняли квартиры и переехали. Я жила до 2018 года, пока в суд не подала»,

- сказала Римма Яковлевна.

В 2018 году суд обязал администрацию Сортавалы предоставить Квашниковой жилое помещение не менее 29,5 кв. м. во внеочередном порядке.

Изменения в жизни Риммы Яковлевны произошли только после того, как она приняла участие в программе Первого канала «Мужское/Женское» с известным ведущим Александром Гордоном. Передача вышла в эфир в октябре 2019 года.

В ней поучаствовал и мэр Сортавалы Сергей Крупин, который в свое оправдание говорил, что в городе люди живут и в худших условиях, что нет рабочих рук, чтобы построить новые дома, что Квашникова зарегистрирована в здании, которое уже не принадлежит государству, а значит, жилье ей могут предоставить только после вынесения соответствующего судебного решения.

Гордон во время передачи долго возмущался происходящим и даже начал сбор денег, чтобы приобрести жилье для несчастной пенсионерки.

В конце 2019 года женщине все же выделили временное жилье в маневренном фонде. По словам моей собеседницы, Крупин обещал сделать в квартире косметический ремонт.

«Прошло два месяца. Я опять пошла к Крупину и говорю, мол, либо сделайте косметический ремонт, либо дайте мне квартиру. В мэрии сказали, что у них нет денег. Пообещали решить вопрос на сессии. Опять прошло два месяца. Я опять пошла в мэрию. У меня уже труба потекла в ванной. Крупин сказал, чтобы я шла в жилищно-коммунальный отдел. А там говорят, что у них работников нет, чтобы ремонт делать. Мне сказали, чтобы я сама ремонт делала. Я знакомых нашла, они мне ремонт сделали»,

- рассказала женщина.

Пенсионерка продолжала ходить к Сергею Крупину, пытаясь выяснить, когда же будет исполнено судебное решение и ей наконец-то предоставят квартиру. Ей обещали, что квартиру она получит в новом доме по улице Октябрьская. В июне 2023 года пенсионерка узнала, что никакой квартиры в новом доме ей не видать. После этого она обратилась к депутату ЗС РК.

Выяснились интересные детали. В ходе прокурорской проверки обнаружилось, что еще в 2019 году судебный пристав-исполнитель Ю. А. Головий постановил закончить исполнительное производство по делу о предоставлении Квашниковой жилого помещения на условиях соцнайма. Не исключено, что когда пенсионерке обещали квартиру в новом доме, в мэрии прекрасно знали о завершении исполнительного производства.

Прокуратура опротестовала данное постановление, так как решение суда не было исполнено. Очевидно, что предоставление временного жилья в маневренном фонде является лишь отсрочкой исполнения судебного решения.

В 2019 году Сергей Крупин на всю страну обещал, что через полтора года администрация предоставит пенсионерке нормальную квартиру. С тех пор прошло четыре года. Римма Яковлевна продолжает жить в маневренном фонде.

«Уже и не знаю, куда еще идти»,

- заметила она.

Недавно Леонид Лиминчук получил ответ из правительства Карелии, подписанный и.о. Главы РК Александром Чепиком.

«Объем финансовых ресурсов местных бюджетов недостаточен для выполнения указанных полномочий муниципальных образований. Учитывая предельный объем дефицита бюджета Республики Карелия, возможность субсидирования муниципальных образований в целях выполнения полномочий, связанных с обеспечением жилыми помещениями проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан, отсутствует»,

- пишет Чепик.

Закрыть детский санаторий, продать по непонятной цене здание, которое, как потом выяснилось, является памятником архитектуры, причем продать вместе с проживающими там гражданами - на это ума, полномочий и совести хватает. А чтобы предоставить пожилой больной женщине нормальную квартиру - тут все исчезает: и деньги, и желание, и элементарная ответственность за прошлые, мягко говоря, ошибки. Фактически депутату популярно объяснили, что правительство не намерено выделять деньги из бюджета на исполнение конкретного судебного решения.

«Я уже им говорю: «Вы ждете, когда я подохну? Не дождетесь, пока квартиру не получу»,

- с отчаянием в голосе сказала Римма Яковлевна.

Спустя полвека пустых обещаний и пренебрежения к судьбе женщине ее эмоциональное состояние легко понять.

Мне иногда бывает очень стыдно: за облеченных властью соотечественников, не ведающих сочувствия к чужому горю, за тех, кто, наверняка небескорыстно, идет на сомнительные сделки, за руководителей, предпочитающих «кормить» пожилых, по сути, беспомощных людей обещаниями, которые никто не собирается исполнять. Я даже не знаю, что лучше: годами обещать и ничего не делать, или вот так, как Чепик, честно зафиксировать на бумаге свое полное пренебрежение и к непростой человеческой судьбе, и к решению суда, исполнить которое мешает «предельный объем дефицита бюджета». Вот только, мне кажется, дефицит у нас не в бюджете, а в чем-то другом, намного более важном….