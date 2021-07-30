Ценные земли в Карелии зарастают сорной травой и деревьями

Проблема ненадлежащего содержания сельскохозяйственных угодий в Карелии существует не первый год. Специалисты Россельхознадзора регулярно проверяют, как собственники ухаживают за принадлежащей им землей. Нарушения допускают как физические лица, так и муниципалитеты, рассказали в ведомстве.

В частности, во время внеплановой проверки в Суоярвском районе государственный инспектор нашел участок площадью 1,74 гектара, мелиоративный канал на котором полностью зарос ольхой и березой. Между тем, эти земли относятся к категории особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Но администрацию сельского поселения не остановила угроза деградации почвы. Муниципалитет и ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

В Прионежском районе за принадлежащей ему землей не ухаживал уже частный собственник. Когда сотрудники Россельхознадзора выехали в Шуйское сельское поселение по сигналу местного жителя, они обнаружили 30 заброшенных участков.

Их общая площадь составила 53 923 квадратных метра. И всюду почва заросла ольхой и сосной. Собственнику выдали предостережение о недопустимости нарушения требований действующего законодательства. // Фото: rassvetnews