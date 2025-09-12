Бывший силовик из Карелии задержан по делу о незаконной миграции

В Петербурге перекрыли канал незаконной трудовой миграции. Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов дела, 44-летний Аркадий Михайлов, – бывший силовик из Карелии. Он трудился в прокуратуре региона, служил в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре и до 2016 года работал в Следкоме Карелии. Затем ушел в бизнес, став гендиректором финансово-инвестиционного холдинга «ЛК Менеджмент». Был награжден ведомственными наградами и почетной грамотой главы Карелии.

По информации СМИ, задержаны десять человек, включая руководителей консалтинговой компании. По версии правоохранителей, с 2020 года злоумышленники предоставляли рабочую силу строительным и клининговым компаниям, службам доставки Петербурга. Официальными работодателями мигрантов были подконтрольные фигурантам дела фирмы с номинальными директорами, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности.

Документы для мигрантов были составлены так, что не имели юридической силы. Такой схемой воспользовались минимум восемь иностранцев, но число незаконно легализованных мигрантов может быть гораздо больше.

Следственные мероприятия еще продолжаются.