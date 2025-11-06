Более 667 миллионов рублей украли мошенники у жителей Карелии

Практически каждый день полиция сообщает о новых жертвах мошенников в Карелии. Доверчивых людей разного возраста запугивают, угрожают уголовным преследованием, требуют назвать код из смс-сообщения, обещают подарки, перерасчет пенсии и другие выплаты и просто водят за нос, чтобы получить доступ к их кошелькам. Под воздействием аферистов люди теряют не только деньги, берут квартиры, но и лишаются автомобилей и жилья.

С начала этого года жители Карелии лишились более 666,6 млн рублей после общения с незнакомцами по телефону или в мессенджерах, пишет РБК. В сравнении с 2024 годом ущерб больше почти на 12 млн рублей, а год еще не закончился.

Жертвами киберпреступников стали более 1,9 тысяч человек, в прошлом году потерпевших было больше – более 2,2 тыс.человек.

Сегодня «Петрозаводск говорит» рассказывал о 85-летней старушке, которая отдала мошенникам более одного миллиона рублей и стала их внештатным сотрудником.