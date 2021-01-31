Более 300 нарушителей масочного режима осудили в Кондопоге

В Кондопожский городской суд с апреля по декабрь прошлого года поступило 329 дел об административных правонарушениях. Все по статье - ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, которая расшифровывается как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса». В качестве санкции применяется как предупреждение, так и штраф. Для граждан его размер варьируется в пределах 1000- 30 000; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; предпринимателей без образования юрлица – от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что в Карелии с марта из-за пандемии действует режим повышенной готовности. Распоряжение главы республики определяет определенные правила для жителей. В частности - обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок) в общественных местах и в общественном транспорте.

Все 329 дел касались именно нахождения людей в торговых центрах, магазинах, аптеках, банках, вокзалах, полиции, автобусе без маски, сообщается на сайте суда.

Суд не стал штрафовать нарушителей, но вынес им всем предупреждение. Между тем, за повторное нарушение масочного режима наказание может быть более суровым – штраф для граждан от 15 до 50 тысяч рублей. (фото retail-loyalty.org)