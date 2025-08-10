Более 100 квартир планируют предоставить детям-сиротам в Карелии

Руководитель регионального министерства соцзащиты рассказала об обеспечении детей-сирот жильем.

По словам Ольги Соколовой, в этом году жилыми помещениями планируют обеспечить 115 детей-сирот.

«В минсоцзащиты Карелии состоялось очередное заседание комиссии по принятию решений о предоставлении выплаты на приобретение благоустроенного жилья в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилья кредита детям-сиротам или об отказе в ее предоставлении»,

- сообщила министр.

Было рассмотрено четыре заявления, их одобрили и выдадут сертификаты на покупку квартир. Выплату получат дети-сироты из Петрозаводска, Костомукши, Прионежского и Медвежьегорского районов.

Жилыми помещениями уже обеспечены 75 человек, из них 47 - жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, 28 предоставлены единовременные выплаты на приобретение квартиры в собственность. © «Петрозаводск говорит»