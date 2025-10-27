Боец СВО купил детскую площадку для карельского поселка

В пудожском поселке Приречный появился детский городок для маленьких местных жителей. Качели, стенка с канатом и кольцами будет радовать детей.

Купил все это для детей участник специальной военной операции Евгений Михайлов, рассказали в администрации Пудожского района.

«В п. Приречный на средства участника СВО Евгения Михайлова, выпускника Колодозерской школы, приобретен и установлен детский комплекс»,

- сообщили чиновники. Местные жители поблагодарили земляка и тех, кто помогал установить детский городок.

