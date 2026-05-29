Бесплатный концерт и мастер-класс по вокалу прошли в Петрозаводске

Цикл концертов с участием Василия Овсянникова и Галины Марфиной «Арктическое кольцо Карелии. Продолжение» с успехом стартовал в столице Карелии. Встреча с артистами ждет зрителей в городах и поселках республики (0+)

15 июля в Петрозаводске стартовал цикл бесплатных концертов и мастер-классов по вокалу народного артиста России Василия Овсянникова и лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов (г. Москва) Галины Марфиной в рамках проекта «Арктическое кольцо Карелии. Продолжение». В сольном, ансамблевом и хоровом исполнении прозвучали народные песни, романсы, современные авторские произведения.



Сегодня, мне посчастливилось побывать на мастер-классе по вокалу в Карельской филармонии. Его проводили Овсянников Василий Петрович - советский и российский певец (баритон), музыкальный педагог, лауреат международных и всесоюзных музыкальных конкурсов, народный артист России (2003), профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств, и Марфина Галина Николаевна - кандидат искусствоведения, доцент Академии хорового искусства имени В.С.Попова, окончила Российскую академию Гнесина как солист- исполнитель и аспирантуру, награждена почетной грамотой Министерства культуры РФ, член жюри всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Поучиться у Овсянникова Василия Петровича и Марфиной Галины Николаевны - огромная удача! Спасибо вам огромное за знания, которыми вы щедро с нами сегодня делились. Спасибо за практические упражнения, направление и высокую оценку моего направления - это очень ценно.

А вечер закончился шикарным концертом! Без слов - в самое сердце!

- поделилась впечатлениями от первого концерта Варвара Авдашкова.

Еще один отзыв от зрительницы:

Искренняя благодарность артистам за умный мастер-класс и потрясающий концерт! Заглянул на 5 минут и остался до конца. Василий – поистине народный с потрясающим тембром голоса артист, а сколько душевности было в песнях Галины, а как она поет с залом, сколько теплых слов публике сказала и пела потрясающе! Василий хиты поет так сочно, что публика надолго запомнит этот голос!

16 июля мастер-класс и концерт прошли в Олонце. Сегодня артистов встречает Питкяранта.

Напомним, что маршрут творческого проекта пройдет через ряд городов нашей прекрасной республики:

• Олонец, 16 июля, МБУ «Олонецкий центр творчества и досуга» (ул. Свирских Дивизий, д.2)

• Питкяранта, 17 июля, МБУК «Дом культуры Питкярантского муниципального округа» (ул. Гоголя, 9а)

• Сортавала, 18 июля, ДКМУ «Центр досуга» (ул. Комсомольская, 3/5)

• Лахденпохья, 19 июля, МБУ ДО «Лахденпохский Центр детского творчества» (ул. Пионерская, 5)

• Суоярви, 21 июля, МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского муниципального округа» (ул. Гагарина, 15)

• п. Кварцитный, 22 июля, МУ «Шокшинский Дом культуры» (ул. Центральная, 25)

• Сегежа, 23 июля, Сегежский центр культуры и досуга (ул. Советская,8)

• Пудож, 24 июля, МБУК «Пудожский ДК» (ул. Комсомольская, 5)

• пгт Пряжа, 25 июля, Пряжинский центр досуга и творчества (ул. Советская, 56)

В городах Питкяранта, Суоярви, а также в пгт Кварцитный и Пряжа будут проводиться мастер-классы по вокалу, на которых участники бесплатно получат ценные знания и различные лайфхаки. Начало мастер-классов в 15.00.

Всех жителей и гостей республики приглашают насладиться звучанием подлинных образцов музыкального культурного наследия народов России!

Проект реализован Благотворительным фондом «Живой Город» с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».



