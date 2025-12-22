Беременную жительницу Петрозаводска напугали взрывы петард

Вблизи стадиона на улице Советской в Петрозаводске группа подростков регулярно взрывает «бомбочки», чем не только создает шум, но и опасность. О ситуации рассказали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Каждый вечер группа подростков взрывает там свои «Корсары». Я не знаю, где они их берут, но шум стоит просто невыносимый. Ладно шум, так ведь это же всё небезопасно. Они кидают бомбочки, и им весело. Я нахожусь в положении, и взрывание, а впоследствии шум от бомбочек, меня очень пугает»,

— поделилась автор поста.

Она призывает родителей юных жителей города провести беседу со своими детьми и грозится в следующий раз вызвать полицию.

