Бензин и гостиницы подешевели в Карелии

В Карелиястат оценили, как за неделю изменились цены в республике. Динамику они отобразили в еженедельном мониторинге, цены в нем отображены с 29 июля по 4 августа.

Согласно выводам аналитиков, в Карелии за этот период немного подешевел бензин автомобильный марки АИ-92 – на 0,2%, еще одна популярная марка бензина АИ-95 стала дешевели на 0,1%. Перед этим, на неделе с 22 по 28 июля, бензин АИ-92 вырос на 1,1%, а АИ-95 – на 0,7%.

Проживание в гостиницах, мотелях и хостелах тоже стало дешевле от 4% до 17,2%. Но стоимость проживания в доме отдыха или пансионате наоборот выросла на 2,5%.

Изменились цены и на некоторые лекарства. Например, цена на лизобакт увеличилась на 3,4%, пенталгин – 3%, левомеколь – 1,5%, нимесулид, ренгалин – на 1,2%, а трекрезан стал дешевле на 3,3%. © «Петрозаводск говорит»