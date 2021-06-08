Бардак на колесах: почему в Петрозаводске так плох городской транспорт

Текст: Георгий Чентемиров

Транспортные компании, которые занимаются пассажирскими перевозками в Петрозаводске, уже полгода не наказываются за нарушения. Об этом сообщил председатель городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев на традиционном планерном совещании. По словам Бекелева, нормы законов изменились так, что за многочисленные нарушения, фиксируемые администрацией, не существует санкций.

Жители Петрозаводска часть жалуются на качество работы транспортных компаний. В топе обращений – несоблюдение графика движения, отклонение от маршрута, антисанитария в автобусах и хамство водителей. Так, прямо на планерке петрозаводчанка рассказала постоянных перебоях на маршруте № 29, который курсирует до Сулажгорского кирпичного завода.

– Он ходит крайне редко, там были примеры, когда дети отмораживали ноги, – заявила женщина.

Другая горожанка, живущая в районе ТИЗ «Усадьба», из-за плохого пассажирского сообщения осталась без работы – она просто не могла доехать до города вовремя.

"Я потеряла работу, потому что систематически опаздывала. Приходишь на остановку, автобус захочет – приедет, не захочет – не приедет. Каждое утро я стою по полтора часа; и зимой в -30, и в дождь. И я с двухлетним ребенком на руках пять километров иду! – чуть не плача, рассказала женщина. – А еще ППС нас останавливает и дает штраф, потому что мы ж/д пути пересекаем!"

По словам Бекелева, администрация проводит проверки, нарушений выявляется с каждым годом все больше. Но из-за изменений законодательства мэрия потеряла возможность за эти нарушения наказывать.

– До 2018 года транспортные компании Петрозаводска могли привлекаться и привлекались к ответственности по статье закона Карелии об административных правонарушениях. С 2018 года данная норма была отменена. Единственным вариантом для наказания за выявленные нарушения стала статья КоАП за нарушение условий, предусмотренных лицензией. Однако с 2019 года по конец 2020 года и такая возможность отсутствовала из-за изменений лицензионного законодательства. Тогда совместно с коллегами из надзорного ведомства нашли единственную возможность привлекать транспортные компании за нарушение правил перевозок. Эти правила были утверждены приказом Минтранса России. Но с 1 января 2021 года и этот приказ был отменен. Правовая возможность привлечения транспортных компаний к ответственности исчезла, – рассказал Андрей Бекелев.

Теоретически можно было бы отозвать у транспортной компании свидетельство, без которого она не сможет работать. Однако перечень оснований для этого определен законом, и нарушение интервалов движения в данный перечень не входит.

Впрочем, буквально в конце мая Минюст России зарегистрировал приказ, созданный взамен ранее отмененного. Документ вступает в силу с 1 сентября. Бекелев надеется, что это позволит снова получить инструмент для привлечения нарушителей к ответственности.

Надежды юношей питают

Еще одна застарела проблема – высокая плата за проезд в маршрутках. Она растет ежегодно и сейчас – одна из самых высоких по Северо-Западу. Влиять на стоимость билета напрямую власти тоже не способны, они могут лишь обращаться в ФАС. Такой опыт уже имеется. В 2019 году антимонопольщики установили факт картельного сговора и привлекли транспортные компании к ответственности на сумму более трех миллионов рублей.

Кардинально улучшить ситуацию с общественным транспортом могла бы новая транспортная модель. По предварительным расчетам, ее стоимость составит порядка двух миллиардов рублей в год – сумма для городского бюджета неподъемная.

Дело в том, что сейчас петрозаводские маршртучики осуществляют деятельность по нерегулируемым тарифам. Это означает, что транспортная компания сама назначает цену проезда. А в регионах России общественный транспорт все чаще переводят на регулируемый тариф. При этой системе заказчик – например, мэрия – устанавливает стоимость проезда за один километр и заключает соответствующий контракт. Разница между доходами от продажи билетов и реальными затратами компенсируется из казны.

Плюс этой системы в том, что перевозчику можно ставить любые условия работы. Нужно, чтобы автобусы курсировали по маршруту с 5 утра до часу ночи? Они будут курсировать, без оглядки на то, много ли пассажиров в салоне. Минус тоже очевиден: дополнительные затраты ложатся на бюджет.

"К примеру, мы заказываем у перевозчика десять кругов в день по одному маршруту. Это стоит, условно говоря, миллион рублей. С пассажиров удалось собрать 700 тысяч; разница должна быть компенсирована из бюджета",

– пояснил Андрей Бекелев.

Бекелев признался, что единственный способ расстаться с перевозчиками, которые не устраивают горожан, – перейти на регулируемый тариф.

– Действующее законодательство иной законной схемы нам на данный момент не предоставляет, – сказал чиновник.

Мэр Владимир Любраский отметил, что изменить транспортную схему невозможно без помощи извне. По его словам, такая помощь уже на подходе, но неясно, как именно она будет оказываться.

– На Петербургском экономическом форуме глава Карелии встречался с государственным инвестиционным банком ВЭБ, со Сбербанком. 9 июня сюда представители Сбербанка приезжают именно с этой историей, чтобы предложить свою концепцию участия в реформировании городского транспорта, – сказал Любарский.

Впрочем, никакой конкретики ни мэр, ни его заместитель не сказали. Вопрос о двух миллиардах звучит даже не «когда», а «если». Значит, горожанам и дальше придется зависеть от прихотей маршрутчиков, которых за плохую работу сегодня можно разве что поругать.