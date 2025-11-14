14 ноября 2025, 11:22
Бандит отобрал автомобиль у жителя Карелии
В Лахденпохском районе злоумышленник угрожал оружием автовладельцу
Фото: freepik
В Лахденпохском районе злодей напал на водителя и отобрал у него машину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.
По данным источника, преступление было совершено 11 ноября. Злодей в поселке Хийтола совершил разбойное нападение на водителя и завладел его транспортным средством. Через некоторое время преступника задержали.
С учетом тяжести преступления суд принял решение арестовать злоумышленника на два месяца. Он будет под стражей по 11 января 2026 года.
