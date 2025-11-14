Бандит отобрал автомобиль у жителя Карелии

В Лахденпохском районе злодей напал на водителя и отобрал у него машину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, преступление было совершено 11 ноября. Злодей в поселке Хийтола совершил разбойное нападение на водителя и завладел его транспортным средством. Через некоторое время преступника задержали.

С учетом тяжести преступления суд принял решение арестовать злоумышленника на два месяца. Он будет под стражей по 11 января 2026 года.

