Автомобиль улетел в кювет на подъезде к Петрозаводску

В полночь 13 ноября на подъезде к Петрозаводску в Прионежском районе улетел в кювет автомобиль Volkswagen. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, 41-летний водитель машины оставил место ДТП и самостоятельно обратился за медицинской помощью. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Ранее сообщалось о том, что другой Volkswagen влетел в ограждение моста в Петрозаводске.