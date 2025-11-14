Автомобиль Volkswagen влетел в ограждение моста в Петрозаводске

На мосту между Кукковкой и Древлянкой в Петрозаводске вечером 13 ноября произошло ДТП.

В дорожной полиции считают, что женщина-водитель из-за невнимательности не справилась с управлением. В результате автомобиль влетел в металлическое ограждение. и совершила наезд на препятствие - дорожное ограждение

Дорожный инцидент случился в 21:30 в районе дома № 22 по Комсомольскому проспекту. Автомобиль Volkswagen поврежден, а 34-летняя женщина травмирована. Дорожное ограждение также повреждено. Обстоятельства аварии пока устанавливают.