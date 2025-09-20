20 сентября 2025, 16:31
Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии
Водитель не справился с управлением на карельской дороге
Фото: Госкомитет по ОБЖ Карелии
Сегодня в Пудожском районе, на межрегиональной дороге "Няндома-Каргополь-Пудож" произошло ДТП, сообщает Госкомитет по безопасности населения.
На место аварии выехал личный состав ПЧ-53 по охране п. Кривцы Пудожского отряда противопожарной службы. Выяснилось, что водитель не справился с управлением машины и совершил съезд в кювет.
Произведен осмотр места ДТП, отключено АКБ, автомобиль вывезли на проезжую часть. В результате ДТП женщина-пассажир получила ушиб локтя. От госпитализации отказалась.
