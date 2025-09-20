Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии

Сегодня в Пудожском районе, на межрегиональной дороге "Няндома-Каргополь-Пудож" произошло ДТП, сообщает Госкомитет по безопасности населения.

На место аварии выехал личный состав ПЧ-53 по охране п. Кривцы Пудожского отряда противопожарной службы. Выяснилось, что водитель не справился с управлением машины и совершил съезд в кювет.

Произведен осмотр места ДТП, отключено АКБ, автомобиль вывезли на проезжую часть. В результате ДТП женщина-пассажир получила ушиб локтя. От госпитализации отказалась.

