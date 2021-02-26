26 февраля 2021, 21:08
Происшествия

Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Антикайнена

Сегодня в 8:50 утра в Петрозаводске автомобиль сбил женщину, стоявшую на светофоре. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по улице Антикайнена, уходя от столкновения с машиной, поворачивавшей на улицу Максима Горького, выехал на тротуар и сбил женщину, ожидавшую своей очереди на переход улицы.

После удара горожанка смогла подняться. Информации о ее состоянии после происшествия пока нет.

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Петрозаводск
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