Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске

Сегодня в 8:50 утра в Петрозаводске автомобиль сбил женщину, стоявшую на светофоре. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по улице Антикайнена, уходя от столкновения с машиной, поворачивавшей на улицу Максима Горького, выехал на тротуар и сбил женщину, ожидавшую своей очереди на переход улицы.

После удара горожанка смогла подняться. Информации о ее состоянии после происшествия пока нет.