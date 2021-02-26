26 февраля 2021, 21:08
Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Антикайнена
Сегодня в 8:50 утра в Петрозаводске автомобиль сбил женщину, стоявшую на светофоре. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по улице Антикайнена, уходя от столкновения с машиной, поворачивавшей на улицу Максима Горького, выехал на тротуар и сбил женщину, ожидавшую своей очереди на переход улицы.
После удара горожанка смогла подняться. Информации о ее состоянии после происшествия пока нет.