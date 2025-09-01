Автомобиль опрокинулся на крышу в Карелии

Ночью в воскресенье 31 августа в аварии в Пряжинском районе пострадали люди.

Легковой автомобиль не удержался на автомобильной дороге и вылетел в кювет, где опрокинулся на крышу. На месте аварии работали спасатели, полиция и медики скорой помощи.

По информации пряжинских спасателей, в результате травмированы двое, их доставили в больницу.

Ранее в Пряжинском районе произошла смертельная авария. Автомобиль BMW наехал на женщину, ее машину и вылетел в кювет.