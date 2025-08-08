Артур Парфенчиков утвердил программу борьбы с пьянством в Карелии

По поручению главы Карелии утверждена комплексная программа «Сокращение потребления алкоголя в Республике Карелия». Данное поручение Артур Парфенчиков дал в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания в апреле 2025 года. Координатором программы определен Минздрав республики.

Мероприятия программы рассчитаны до 2030 года и направлены на укрепление ценностей здорового образа жизни, формирование среды, способствующей сокращению потребления алкоголя, развитие системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, повышение качества и доступности медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью и гражданам, страдающим пагубным употреблением алкоголя, развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации таких граждан.

Так как основная часть программы включает не меры по ограничению доступности алкогольной продукции, а именно мероприятия медицинской направленности, координатором программы определен Минздрав Карелии.

В числе ответственных за выполнение программы – исполнительные органы республики, органы местного самоуправления муниципальных образований, медицинские организации и учреждения социального обслуживания населения.

Ожидаемыми результатами реализации программы являются снижение потребления алкоголя жителями Карелии, уменьшение первичной заболеваемости наркологическими расстройствами, снижение заболеваемости и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Кроме того, ожидается вступление в силу нового закона, ужесточающего продажу алкоголя на территории Карелии. Региональный контроль и надзор за соблюдением требований закона будет осуществлять министерство промышленности и торговли Карелии.

В ведомстве отметили, что предлагаемое законопроектом правовое регулирование позволит снизить социальную напряженность среди населения, связанную с осуществлением предпринимательской деятельности в области розничной продажи алкогольной продукции, в том числе в многоквартирных домах, зачастую являющейся причиной нарушения общественного порядка, и создаст комфортные условия для жителей многоквартирных домов, будет способствовать сокращению употребления алкоголя населением и повлечет за собой создание более здоровой социальной среды.

Напомним, в Карелии с сентября 2024 года ограничена торговля алкогольной продукцией в заведениях общепита (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах.