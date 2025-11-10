АО «ПКС-Водоканал»: Как очистка стоков защищает Онежское озеро

Специалисты АО «ПКС-Водоканал» рассказали, как предприятие справляется с колоссальной нагрузкой, превращая потенциально опасные хозяйственно-бытовые стоки в воду, безопасную для возврата в Онежское озеро

Фото: АО «ПКС-Водоканал»

Каждый день через очистные сооружения Петрозаводска проходит объем воды, сопоставимый с небольшим озером. 22 миллиона кубометров в год — цифра из Государственного доклада о состоянии окружающей среды, которая делает АО «ПКС-Водоканал» одним из крупнейших водопользователей Онежского озера. Но так ли однозначна эта статистика?

Ключевой факт, который меняет восприятие: 60% всего, что поступает на очистные сооружения — это хозяйственно-бытовые стоки. «ПКС-Водоканал» не производит загрязняющие вещества, а выполняет функцию фильтра и очищает то, что создают горожане.

Наша задача — принять эту нагрузку и вернуть воду в озеро в состоянии, максимально приближенном к природному. И мы с этой задачей справляемся: вода, которую мы сбрасываем после очистки, в несколько раз чище той, что к нам поступает»,

-— отмечает начальник управления по экологии и качеству Илья Чижиков.

Компания не просто следует за нормативами, а активно модернизирует систему очистки, чтобы опережать их. На канализационных очистных сооружениях (КОС) кипит работа:

Строится современная станция ультрафиолетового обеззараживания — одна из самых безопасных и эффективных технологий в мире

Идет реконструкция первичных отстойников, что повысит эффективность работы всего комплекса.

В октябре 2024 года АО «ПКС-Водоканал» получило «Комплексное экологическое разрешение» — документ от Росприроднадзора, который устанавливает жёсткие лимиты на все сбросы. Компания не только им соответствует, но и работает по собственной «Программе повышения экологической эффективности» с инвестициями в 348 млн рублей до 2030 года.

Сотрудники лаборатории проверяют качество воды во время каждого этапа очистки, а также близ канализационных очистных сооружений в любое время года. Воду исследуют на наличие тяжелых металлов, взвешенных веществ и фосфора. Таким образом, качество воды тщательно контролируется.

АО «ПКС-Водоканал» — это барьер на пути загрязнения Онежского озера. Сложный технологический комплекс предприятия защищает карельский водоем, принимая на себя весь объем сточных вод столицы Карелии и последовательно повышает стандарты их очистки.

На правах рекламы. АО «ПКС-Водоканал», ИНН 1001291146. ERID